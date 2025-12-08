Ausblick: Core Main A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Core Main A wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,731 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,06 Milliarden USD gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie, gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 7,65 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

