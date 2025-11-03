Ausblick: Core Molding Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Core Molding Technologies wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 70,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 1,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 271,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 302,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at