Ausblick: Corporacion America Airports vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Corporacion America Airports wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,437 USD. Dies würde einem Zuwachs von 385,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Corporacion America Airports 0,090 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 491,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 461,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,76 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,84 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at