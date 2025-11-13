Ausblick: Cosan öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cosan wird am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,17 Milliarden USD – ein Plus von 241,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosan 2,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,520 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,830 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at