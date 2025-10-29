Erste Schätzungen: Cosan zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cosan wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 241,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cosan für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,17 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,599 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,830 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,15 Milliarden USD waren.

