Ausblick: CoStar Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CoStar Group äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,182 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 813,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 692,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,802 USD, gegenüber 0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden USD generiert wurden.

