Starker Wochentag in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Mittwoch stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,19 Prozent auf 25 136,62 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,190 Prozent stärker bei 24 887,32 Punkten in den Handel, nach 24 840,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 882,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 142,19 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,602 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 762,30 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 702,25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2024, den Wert von 20 107,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 19,84 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25 142,19 Punkten. 16 542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,37 Prozent auf 235,56 USD), Zscaler (+ 7,22 Prozent auf 313,89 USD), Marvell Technology (+ 6,36 Prozent auf 92,50 USD), Datadog A (+ 6,21 Prozent auf 164,12 USD) und Micron Technology (+ 5,84 Prozent auf 196,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Warner Bros Discovery (-3,82 Prozent auf 17,89 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,32 Prozent auf 563,86 USD), Booking (-2,11 Prozent auf 5 131,23 USD), KLA-Tencor (-2,04 Prozent auf 1 062,59 USD) und CoStar Group (-1,99 Prozent auf 79,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34 014 682 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,882 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

