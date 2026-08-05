Ausblick: CPI Card Group legt Quartalsergebnis vor

CPI Card Group öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,460 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1050,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 143,9 Millionen USD – ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CPI Card Group 129,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 592,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 543,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at