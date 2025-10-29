Ausblick: CRA International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CRA International wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass CRA International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll CRA International 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 179,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CRA International 167,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,05 USD, gegenüber 6,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 734,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 687,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at