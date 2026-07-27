Crane Holdings Aktie

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WKN DE: A3D5X7 / ISIN: US2244081046

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Crane präsentiert Quartalsergebnisse

Crane gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Crane nach den Prognosen von 6 Analysten 708,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 577,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,87 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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