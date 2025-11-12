Ausblick: Credicorp präsentiert Quartalsergebnisse

Credicorp gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 21,84 PEN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Credicorp noch ein Gewinn pro Aktie von 5,10 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,68 Milliarden PEN für Credicorp, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 85,45 PEN, gegenüber 18,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 22,56 Milliarden PEN geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,40 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

