Erste Schätzungen: Credicorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Credicorp wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 21,84 PEN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,10 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,68 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 1,80 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 85,22 PEN im Vergleich zu 18,44 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 22,56 Milliarden PEN, gegenüber 7,40 Milliarden PEN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at