Ausblick: Crescent Capital BDC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crescent Capital BDC wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crescent Capital BDC in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 42,3 Millionen USD im Vergleich zu 55,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 169,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 194,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at