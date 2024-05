Ausblick: CryoLife gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CryoLife wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,120 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

CryoLife soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,294 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 388,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 354,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at