Ausblick: CryoLife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CryoLife wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CryoLife -0,050 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CryoLife in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 110,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 95,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 437,7 Millionen USD, gegenüber 388,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at