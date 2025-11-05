CryoLife Aktie
Ausblick: CryoLife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CryoLife wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CryoLife -0,050 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CryoLife in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 110,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 95,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 437,7 Millionen USD, gegenüber 388,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
