CryoLife Aktie

CryoLife für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900006 / ISIN: US2289031005

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: CryoLife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CryoLife wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CryoLife -0,050 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CryoLife in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 110,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 95,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 437,7 Millionen USD, gegenüber 388,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

CryoLife Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

