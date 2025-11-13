CyberAgent Aktie
WKN: 936388 / ISIN: JP3311400000
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: CyberAgent legt Quartalsergebnis vor
CyberAgent wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,84 JPY gegenüber 2,47 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 217,03 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 67,41 JPY im Vergleich zu 31,56 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 851,56 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 801,24 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
