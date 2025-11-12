Ausblick: Daiwa House Industry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Daiwa House Industry lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,830 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daiwa House Industry 0,680 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Daiwa House Industry für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,57 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,58 Milliarden USD, gegenüber 35,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at