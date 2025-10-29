Erste Schätzungen: Daiwa House Industry legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daiwa House Industry lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,57 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 3,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 37,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,65 Milliarden USD generiert wurden.

