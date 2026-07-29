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WKN DE: A3DJTX / ISIN: INE0IX101010

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Quartalsergebnisse

Data Patterns (India) wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Data Patterns (India) noch 4,55 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 993,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,06 INR im Vergleich zu 48,47 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden INR, gegenüber 9,25 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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