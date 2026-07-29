Data Patterns Aktie
WKN DE: A3DJTX / ISIN: INE0IX101010
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Quartalsergebnisse
Data Patterns (India) wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Data Patterns (India) noch 4,55 INR je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 993,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,06 INR im Vergleich zu 48,47 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden INR, gegenüber 9,25 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Data Patterns (India) Limited Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Data Patterns (India) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)