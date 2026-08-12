DeFi Technologies Aktie
WKN DE: A3EQD5 / ISIN: CA2449161025
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: DeFi Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DeFi Technologies wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen, dass DeFi Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im abgelaufenen Quartal soll DeFi Technologies nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 17,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 54,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,5 Millionen CAD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,027 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 71,1 Millionen CAD, gegenüber 106,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DeFi Technologies Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: DeFi Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: DeFi Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu DeFi Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|DeFi Technologies Inc Registered Shs
|0,43
|7,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.