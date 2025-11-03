Delcath Systems Aktie

Delcath Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PT5P / ISIN: US24661P8077

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Delcath Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delcath Systems wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Delcath Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 20,5 Millionen USD im Vergleich zu 11,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Delcath Systems Inc Registered Shs 8,15 -3,55% Delcath Systems Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

