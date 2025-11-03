Delcath Systems Aktie
Ausblick: Delcath Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delcath Systems wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Delcath Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 20,5 Millionen USD im Vergleich zu 11,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,2 Millionen USD waren.
