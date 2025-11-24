Dell Technologies Aktie

Dell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erwartungen 24.11.2025 08:01:00

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dell Technologies öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Dell Technologies stellt am 26.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 2,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dell Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,69 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 88,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Bildquelle: cre8tive / pixelio.de,Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten