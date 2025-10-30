Ausblick: Denso legt Quartalsergebnis vor

Denso wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,436 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,53 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,67 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 0,950 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 47,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at