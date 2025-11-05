DENTSPLY SIRONA Aktie

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: DENTSPLY SIRONA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DENTSPLY SIRONA lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,448 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll DENTSPLY SIRONA 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 896,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DENTSPLY SIRONA 951,0 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahr waren -4,480 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

