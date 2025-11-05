NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,683 DENTSPLY SIRONA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 12,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,00 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 54,00 Prozent.

DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at