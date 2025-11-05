Ausblick: Devyani International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Devyani International präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,069 INR gegenüber 0,000 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Devyani International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 13,61 Milliarden INR im Vergleich zu 12,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 56,92 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 49,38 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at