Devyani International Aktie
WKN DE: A3CWVF / ISIN: INE872J01023
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Devyani International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Devyani International stellt voraussichtlich am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,069 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,37 Prozent auf 13,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International noch 12,22 Milliarden INR umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,498 INR, wohingegen im Vorjahr noch 0,080 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,92 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 49,38 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Devyani International Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Devyani International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Devyani International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.05.25
|Ausblick: Devyani International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.05.25
|Erste Schätzungen: Devyani International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Devyani International Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Devyani International Limited Registered Shs 144A Reg S
|166,50
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.