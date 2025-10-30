Erste Schätzungen: Devyani International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Devyani International stellt voraussichtlich am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,069 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,37 Prozent auf 13,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International noch 12,22 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,498 INR, wohingegen im Vorjahr noch 0,080 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,92 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 49,38 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at