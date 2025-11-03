Dexterra Group Aktie
WKN DE: A2QHMP / ISIN: CA2523711091
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dexterra Group legt Quartalsergebnis vor
Dexterra Group wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass Dexterra Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Dexterra Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 280,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,705 CAD je Aktie, gegenüber 0,310 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dexterra Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Dexterra Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Dexterra Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Dexterra Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Dexterra Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Dexterra Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Dexterra Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dexterra Group Inc Registered Shs
|10,45
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.