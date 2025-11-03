Ausblick: Dexterra Group legt Quartalsergebnis vor

Dexterra Group wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Dexterra Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Dexterra Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 280,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,705 CAD je Aktie, gegenüber 0,310 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

