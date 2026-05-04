Dice Holdings Aktie

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WKN DE: A14R4K / ISIN: US23331S1006

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dice legt Quartalsergebnis vor

Dice äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dice -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dice in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 29,1 Millionen USD im Vergleich zu 32,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,128 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 119,4 Millionen USD, gegenüber 127,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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