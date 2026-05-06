Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Diodes legt Quartalsergebnis vor
Diodes veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diodes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,347 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 396,3 Millionen USD gegenüber 332,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diodes Inc.
|
06.05.26
|Ausblick: Diodes legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Diodes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26