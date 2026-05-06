Ausblick: Diodes legt Quartalsergebnis vor

Diodes veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diodes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,347 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 396,3 Millionen USD gegenüber 332,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at