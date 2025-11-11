Diversified Royalty Aktie
WKN DE: A12C65 / ISIN: CA2553311002
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Diversified Royalty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Diversified Royalty wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,052 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,5 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 21,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,211 CAD, gegenüber 0,160 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 76,4 Millionen CAD im Vergleich zu 65,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diversified Royalty Corpmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Diversified Royalty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Diversified Royalty Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diversified Royalty Corp
|2,14
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.