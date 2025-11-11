Ausblick: Diversified Royalty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diversified Royalty wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,052 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,5 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 21,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,211 CAD, gegenüber 0,160 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 76,4 Millionen CAD im Vergleich zu 65,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at