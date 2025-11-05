DNO International ASA Aktie
WKN: 865623 / ISIN: NO0003921009
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: DNO International ASA (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DNO International ASA (A) wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 546,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,83 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD im Vergleich zu -0,320 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 7,17 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DNO International ASA (A)mehr Analysen
