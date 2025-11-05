DNO International ASA Aktie

DNO International ASA

WKN: 865623 / ISIN: NO0003921009

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: DNO International ASA (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DNO International ASA (A) wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 546,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,83 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD im Vergleich zu -0,320 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 7,17 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

