Ausblick: DNO International ASA (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DNO International ASA (A) wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 546,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,83 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD im Vergleich zu -0,320 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 7,17 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at