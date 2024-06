Ausblick: DO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Quartalszahlen bei DO stehen an. Das prognostizieren Analysten.

DO lädt am 27.06.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,21 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DO noch 0,840 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 380,7 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 396,3 Millionen EUR aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR, gegenüber 3,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,76 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,42 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at