Ausblick: Dollarama legt Quartalsergebnis vor

Dollarama wird am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,11 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dollarama ein EPS von 0,980 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Dollarama nach den Prognosen von 9 Analysten 1,89 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,62 CAD, gegenüber 4,18 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 7,20 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,41 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at