Ausblick: DoubleVerify gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DoubleVerify stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,096 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DoubleVerify 0,100 USD je Aktie vermeldete.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent auf 190,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 USD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 755,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 656,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at