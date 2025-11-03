Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Quartalsergebnisse
Douglas Emmett lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas Emmett die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 252,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Douglas Emmett einen Umsatz von 250,8 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,058 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD, gegenüber 986,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
