Douglas Emmett Aktie

WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Quartalsergebnisse

Douglas Emmett lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas Emmett die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 252,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Douglas Emmett einen Umsatz von 250,8 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,058 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD, gegenüber 986,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Douglas Emmett Inc 12,77 -1,35% Douglas Emmett Inc

