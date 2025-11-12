Ausblick: DPM Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DPM Metals wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 228,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 183,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,79 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 824,8 Millionen USD, gegenüber 815,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at