Ausblick: Dr ReddyS Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse

Dr ReddyS Laboratories lädt am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 13,76 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dr ReddyS Laboratories 16,96 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 83,84 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,59 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 36 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 61,86 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 67,88 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 40 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 341,86 Milliarden INR, gegenüber 325,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at