Ausblick: EastGroup Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EastGroup Properties stellt am 23.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 181,1 Millionen USD gegenüber 164,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 717,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 640,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at