Eco Wave Power Global AB Aktie
WKN DE: A3CTRY / ISIN: US27900N1037
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eco Wave Power Global (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
