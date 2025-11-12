Ausblick: Ecopetrol SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ecopetrol SA lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,58 COP gegenüber 88,80 COP im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 29.367,89 Milliarden COP – das würde einem Abschlag von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32.955,84 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 202,18 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 363,20 COP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 114.102,44 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 126.147,96 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at