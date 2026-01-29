Ausblick: Electric Power Development präsentiert Quartalsergebnisse

Electric Power Development gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 119,70 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 171,03 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 300,60 Milliarden JPY gegenüber 318,23 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 532,08 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 505,64 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.223,24 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.316,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

