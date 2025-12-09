Ausblick: Electrovaya öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Electrovaya wird am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 20,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,102 USD je Aktie, gegenüber -0,050 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 63,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 60,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at