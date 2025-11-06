Emera Aktie

Emera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918088 / ISIN: CA2908761018

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Emera legt Quartalsergebnis vor

Emera veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,851 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Emera in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,74 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,53 CAD, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8,41 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,99 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Emera Inc 41,30 0,39% Emera Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

