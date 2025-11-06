Ausblick: Emera legt Quartalsergebnis vor

Emera veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,851 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Emera in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,74 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,53 CAD, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8,41 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,99 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at