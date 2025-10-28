Epiroc AB Aktie

Epiroc AB

WKN DE: A4177E / ISIN: US29429L4023

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Epiroc (A) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Epiroc (A) (spons ADRs) wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Epiroc (A) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Epiroc (A) (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,61 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at


