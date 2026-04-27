Ausblick: eQ präsentiert Quartalsergebnisse

eQ veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,130 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,5 Millionen EUR gegenüber 15,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,640 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,520 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 60,7 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at