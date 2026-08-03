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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: eQ legt Quartalsergebnis vor

eQ wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,145 EUR aus. Im letzten Jahr hatte eQ einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei eQ für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,3 Millionen EUR aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,615 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 67,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 60,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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