Ausblick: Erie Indemnity zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erie Indemnity äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,37 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,46 USD, gegenüber 11,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at