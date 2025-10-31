Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,70 Prozent auf 23 745,50 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent fester bei 23 941,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 581,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 628,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 946,23 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,884 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 660,01 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21 122,45 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 095,15 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,16 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methanex (+ 17,15 Prozent auf 39,69 USD), OSI Systems (+ 14,70 Prozent auf 279,66 USD), AXT (+ 14,34 Prozent auf 8,37 USD), Amazon (+ 10,93 Prozent auf 247,21 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 9,31 Prozent auf 58,78 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Harvard Bioscience (-20,62 Prozent auf 0,50 USD), DexCom (-12,61 Prozent auf 59,60 USD), Monolithic Power Systems (-11,21 Prozent auf 965,65 USD), InterDigital (-9,68 Prozent auf 358,00 USD) und Erie Indemnity (-7,96 Prozent auf 285,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 360 543 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 weist die Donegal Group B-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Donegal Group B-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

