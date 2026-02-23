Exchange Income Aktie

Exchange Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C30Q / ISIN: CA3012831077

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Exchange präsentiert Quartalsergebnisse

Exchange wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Exchange im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 877,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 687,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 CAD, gegenüber 2,55 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,22 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,66 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Exchange Income Corp. 62,50 0,00% Exchange Income Corp.

